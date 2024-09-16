نائب يعلن تقديم إخبار لدى محكمة في بغداد يخص مشروع حكومي

وقال سند في حديث له تابعته السومرية نيوز، "في ساعة متأخرة في محكمة تحقيق الكرخ الخاصة بالنزاهة قدمنا إخبارا مهما عن مخالفة وقعت في احد المشاريع اقامتها وهو مشروع فندق ريكسوس".

وأضاف "قدم المستثمر طلبا والحكومة رضخت وكل مؤسسات الدولة ركضت امامه ومدد مشروعه من 30 سنة الى 45 سنة دون المرور بكل المختصة"، مشيرا الى أن "المشروع فيه مخالفات.. نعدكم بستة اخبارات مهمة وثقيلة".