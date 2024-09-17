بشأن عصابات الابتزاز.. المالكي يؤكد لمحافظ ذي قار دعمه اللإجراءات الأخيرة

وذكر الإعلامي لمحافظ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مرتضى الابراهيمي التقى ائتلاف القانون نوري كامل بمكتبه في العاصمة بغداد، اذ ناقشا الجانبان الاوضاع السياسية التي تمر بها والواقع الخدمي والأمني".وبحث الجانبان – بحسب البيان "أولوية تنفيذ المشاريع الحيوية والنهوض بالواقع الخدمي في المرحلة الحالية والتي تتطلب تظافر الجهود للوصول الى واقع سياسي مستقر وواقع خدمي مزدهر يلبي طموح المواطن ويراعي المصالح العامة لكل اهالي محافظة ذي قار".وأكد ائتلاف القانون على "دعمه لحركة الاعمار والبناء التي تقوم بها المحلية في محافظة ذي قار، اضافة الى دعمه الكامل للاجراءات المتخذة للقضاء على عصابات الابتزاز وتطبيق القانون".