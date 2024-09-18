"لا يستطيع تغيير مدير واحد".. تخندقات حزبية "تشل" مجلس محافظة الديوانية

وقال لجنة النزاهة في محافظة الديوانية، طارق البرقعاوي للسومرية نيوز، ان "عمل المجلس حتى الان لم يحقق الطموح المنشود، فمحافظة منكوبة وهي الأشد فقرا ومشاريعها معطلة ومتلكئة والمحافظة بحاجة الى ثورة حقيقية لإنقاذ الواقع الخدمي"، مشيرا الى ان "مدراء دوائر شكلوا امبراطوريات بحيث ان المحافظة يصدر امر اعفاء بحق مدراء لكنها لاتنفذ".واكد ان "هناك الكثير من الأمور السلبية الناتجة عن تشتت المجلس، حيث توجد تخندقات حزبية مسيطرة على عمل المجلس، والتخندقات عبارة عن كتلتين، الأولى مكونة من 4 أعضاء، والأخرى مكونة من 10 أعضاء وهناك اختلاف بوجهات النظر بينهما"، مشيرا الى "العمل على ردم الفجوة بين الأعضاء لتصحيح مسار المجلس فمن غير المعقول رغم مرور 7 اشهر على تشكل المجلس والحكومة المحلية وحتى الان عمل المجلس خجول جدا، وليس المواطن فحسب بل انا شخصيا غير مقتنع بأداء المجلس".ويتكون محافظة من 14 مقعدا، من بينها 4 مقاعد لتحالف نبني، و3 لدولة القانون، و3 لتحالف قيم المدني، و2 لائتلاف قوى الدولة الوطنية، و1 لاشراقة كانون، و1 لإبشر ياعراق، فيما منح منصب محافظ الى الزاملي، وهو من تحالف بدر.