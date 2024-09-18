بشأن عقارات المسيحيين في العراق.. الكاردينال ساكو بضيافة رئيس مجلس القضاء الاعلى

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الأربعاء الموافق 18 /9 /2024 بطريرك الكاثوليكية في والعالم الكاردينال لويس ساكو والمساعد المطران باسل بابليسوس".وأضاف ان "القاضي زيدان بحث معهم دور القضاء في الحفاظ على حقوق واملاك المواطنين العراقيين من الديانة وفق احكام الدستور والقانون".وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يتهم البطريرك ساكو، جهات سياسية بالاستحواذ على أملاك المسيحيين ولاسيما في ونينوى، فيما يخوض خلافا حادا مع جهات مسيحية أخرى داخل متمثلة بحركة بابليون، والتي اتهمها بالوقوف وراء سحب الجمهورية للمرسوم الجمهوري الممنوح لساكو لتعيينه بطريرك على الكلدان في والعالم ومتولياً على أوقافها، فيما تقول رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية ان المرسوم لا اثر له دستوريا، والغاءه لايترتب شيء أيضا.