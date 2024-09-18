جمع 160 توقيعاً برلمانياً لإحالة هؤلاء إلى التقاعد

وجاء في وثيقة موجهة إلى النواب بالنيابة، انه "استنادا الى دورنا الرقابي وفق الدستور والقانون، وانسجاما مع الخطوات قامت بها في معالجة القضايا القانونية العالقة ودعم قرارات المؤسسة القضائية، واشارة إلى قرار الدولة ذي 32 / 2023 في 12 / 4 / 2023 المبدأ القانوني - ثالثاً، المستند على الأسباب اعتمدها الدولة في القرار".واضافت الوثيقة: "واشارة الى قرار الدولة ذي 95 / 2024، في 1 / 8 / 2024، المرسل إلى النواب - مكتب الرئيس، إجابة على كتاب المجلس ذي (م. ر / 582) في 8 / 7 / 2024 وكتاب القضاء الاعلى / مكتب المجلس المرقم المرقم 923 / مكتب / 2024 في 8 / 8 / 2024".وتابعت: "وحيث ان القرارات المذكورة قد تضمنت النص على حتمية احالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة على التقاعد عند اكتمال 60 سنة من العمر، مع العرض انه قد تمت احالة العديد من المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة على التقاعد وفقا لهذه القرارات".