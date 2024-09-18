نشرة السومرية.. مغالاة الوحدات السكنية واستجوابات البرلمان وانفجارات لبنان

# بعدَ ان غابت عن لائحة جداول الاعمال.. وزير النفط يفتتح ابواب الاستجوابات داخل# المغالاة في أسعار الوحدات يدفع النزاهة النيابية لفتح ملف مشروع بوابة السكني#لعدم كافية اموالها .. تستخدم طرقا بدائية لانهاء مشروعها في .. ونزاهة المحافظة تحيلها للقضاء#لليوم الثاني على التوالي .. اختراق لاجهزة حزب الله يصيب المئات وبيروت تشتكي لمجلس الامن