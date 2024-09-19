التربية النيابية تطالب بإجراء امتحانات الدور الثالث

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "خاطبنا التربية بكتاب رسمي بضرورة اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة من مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه، بأداء امتحان الدور الثالث للعام الدراسي (٢٠٢٣-٢٠٢٤)".وأضافت اللجنة، أن "هذا القرار يأتي مراعاةً للظروف الاستثنائية مر بها الطلاب خلال العام الدراسي"، مؤكدة أن "الهدف الأساسي هو دعمهم وإعطاؤهم فرصة إضافية لتحقيق النجاح".وشددت اللجنة على أهمية تضافر الجهود بين التربية والمؤسسات التعليمية لضمان سير الامتحانات بشكلٍ منظمٍ وشفاف، بما يحقق ويعزز من فرص الطلاب في مواصلة تعليمهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية".