زيدان والاعرجي على طاولة واحدة لمناقشة إجراءات مكافحة التطرف "العنيف"

وذكر لمجلس القضاء في بيان، أن "رئيس القضاء الأعلى القاضي استقبل مستشار الاعرجي رفقة اللجنة لمكافحة التطرف العنيف".وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث الإجراءات القضائية الخاصة بمكافحة التطرف بجميع صوره".