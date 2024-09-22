السامرائي يبحث مع المالكي ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ السومرية نيوز، انه "التقى تحالف العزم مثنى السامرائي، ائتلاف القانون نوري المالكي، الأحد، وجرى بحث اخر المستجدات على الساحة السياسية والتطورات الأمنية على المستويين المحلي والإقليمي، كما تمت مناقشة التصعيد الجاري في جنوب وعدة ملفات أخرى تتعلق بالوضع الإقليمي والدولي".وأكد الجانبان على "أهمية التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين جميع الأطراف السياسية في العراق، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وضرورة توحيد الجهود بُغية تعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لضمان مواجهة التحديات التي يمر بها والمنطقة، والاتفاق على حسم إنتخاب لمجلس النواب وفق الاستحقاقات والتفاهمات السياسية بين الأطراف المعنية".