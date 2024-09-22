الخزعلي يوجه رسالة لنصر الله: معركتكم معركتنا

وقال الخزعلي في كلمة خلا مؤتمر العام الثاني لحركة صادقون: "في رسالتنا السادسة الى الى سيد المقاومة الإسلامية وزعيمها الى السيد حسن وابطال حزب الله مصيبتكم مصيبتنا وفرحكم فرحنا وحزنكم حزننا ومعركتكم معركتنا بل معركتنا واحدة".وأضاف: ان "ما اصابكم بعين الله وهي الضريبة يدفعها الشرفاء دفاعا عن القدس وفلسطين، ونعلنها امام العالم كل المقاومين والشرفاء في بلدي السيد حسن كلنا جنودك ومستعدين ان نضحي بارواحنا دفاعا عنكم وحتى مواكبنا الحسينية ستكون معنا".