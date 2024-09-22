السيد الصدر يطالب البرلمان بتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي

طالب زعيم التيار الشيعي السيد مقتدى الصدر، الأحد، النواب بتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى.

وقال في تغريدة أدناه نصها، "ادعو منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية لموقف حازم ينص على تجريم التعامل مع اسرائيل وفرض العزلة عن اي عربية او اسلامية طبعت او تطبع..".

كما دعا الى "تحييد التدخلات الأمريكية في بلداننا العربية والاسلامية وتحييد سفاراتها بل ومحاولة قطع العلاقات الاقتصادية معها".