خبير في الشؤون الاقليمية: المرجعية وايران قلقتان من ملف التطبيع

وقال علي، في حديث لبرنامج من الذي تبثه فضائية السومرية، "اختلف مع الاطار التنسيقي في طريقة تعاطيه مع شبكة التجسس التي اكتشفت في الوزراء شياع السوداني"، مشددا على انه "لا يجوز التهوين بقضية جوحي".واضاف، ان "الاطار غض النظر عن لقاء حكومي مع مسؤول ملف التطبيع".وتابع، ان "المرجعية وايران قلقتان من ملف تطبيع العراق مع اسرائيل".