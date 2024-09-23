وكيل وزير ونواب ومحافظين.. أوامر استقدام واعتقال لـ24 درجة خاصة خلال اب

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان 27 أمر قبض واستقدام قضائيٍّ صدرت بحقّ 24 شخصا من ذوي الدرجات الخاصَّة والعليا؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في والمُحافظات وأحالتها على القضاء.وأكدت صدور (٢٢) أمر استقدامٍ، و(٥) أوامر قبضٍ للمُدَّة من الأول حتى الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي.وأشارت الى إنَّ الأوامر شملت وكيل وزيرٍ، وعضوين سابقين في النوَّاب، و(٤) مديرين عامّين حاليّين، و(١٢) سابقين، ومديرَين عامين أسبقين، فضلاً عن محافظين سابقين، وعضو مُحافظة حالي.