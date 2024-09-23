إعمام قضائي صارم بشأن "حركات تتخذ من الدين غطاءً لممارساتها الشاذة"

نيوز – سياسة



أصدر رئيس الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، إعماما صارما الى المحاكم الجزائية بشأن بعض الحركات بمسميات متعددة التي تتخذ من او المذهب غطاءً لممارساتها الشاذة، فيما اعتبرها تشكل خطرا على حياة المواطنين.

أدناه نص وثيقة الإعمام:

