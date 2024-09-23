السامرائي يستقبل أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية

وقال مكتب رئيس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللقاء شهد بحضور قيادات التحالف، النائب العيثاوي، وحيدر الملا، وحسام العزاوي، وتناول اللقاء عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية الهامة على الساحة العراقية".وبحسب البيان، كشف خلال اللقاء عن "أثر الخلافات السياسية في المشهد وأهمية دور التحالفات في تقريب وجهات النظر، مع التركيز على ضرورة حسم ملف رئيس النواب، كما تطرق إلى ملف الأمم المتحدة وعمل الدولي في العراق، وملف والتنسيق بين الدول المجاورة حول هذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول الأوضاع الاقتصادية والمصرفية وتأثيراتها".من جانبهم، أكد أعضاء المجموعة العراقية للشؤون على "ضرورة انفتاح جميع القوى السياسية على بعضها مع التركيز على القضايا الرئيسية مثل الاقتصاد، الأمن، المناخ، والسياسة الخارجية".كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع العامة في وانعكاساتها على المنطقة، بما في ذلك التحديات والفرص المتاحة لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي.