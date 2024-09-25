توطين رواتب الموظفين وملف النفط والمنافذ على طاولة اللجنة المالية وبارزاني

وذكر الإعلامي رئيس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عطوان العطواني والوفد له التقى برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود في أربيل، إذ بحث اللقاء مجمل الأوضاع السياسية والامنية في البلاد، وسبل حلحلة القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتفاهم على اساس احترام الدستور العراقي".واستعرض العطواني "الملفات التي جاء وفد للتباحث بشأنها مع حكومة إقليم وفي مقدمتها تنفيذ احكام الاتحادية، وملف النفط والثروات الوطنية، وتوطين رواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، وغيرها من القضايا التي تخص الجانب المالي".واكد "سعي الدائم لإيجاد تفاهمات تفضي الى حلول جذرية للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم"، مشددا على ان "ترحيل الخلافات لا يحلها بل يزيدها تعقيدا".واضاف العطواني: "لمسنا لدى الحكومة الاتحادية الرغبة الحقيقة لتصفير الأزمات والشروع بعملية البناء والتنمية"، لافتا الى ان "تحقيق الرفاهية للشعب تتطلب استقرارا سياسيا".من جانبه، رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "بوفد اللجنة المالية، مثنيا على جهودها الكبيرة على صعيد تشريع القوانين ومراقبة الأداء، والمبادرة لأنهاء الخلافات".وشدد البارزاني على ان "الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم توزيع الثروات، موكدا رغبته الصادقة في حل الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم، مبديا دعمه لحراك بهذا الصدد".