السبت المقبل.. البرلمان يعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الصهيوني على لبنان

الدائرة الاعلامية في النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز إن "مجلس النواب حدد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الآثم للكيان الصهيوني على الأراضي للبنانية".جدول الاعمال ادناه: