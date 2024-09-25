العيثاوي بشأن إقالة الحمداني: لا صلاحيات لرئيس مجلس بغداد

وقال العيثاوي وهو رئيس بالمجلس، في بيان، "لا صلاحيات لرئيس المحافظة بإقالة او انهاء عضوية عضو المجلس ولا يجوز اقالة اي عضو وأن تجاوزت غياباته الحد المسموح".

وأضاف "الا بجلسة استماع تحدد قبل سبعة ايام ويتم انهاء العضوية بموافقة الاغلبية المطلقة للمجلس".

ونشرت نيوز، الأربعاء، وثيقة باسم رئيس محافظة القيسي، تضمنت إقالة عضو المجلس الحمداني، بسبب تجاوز عدد الغيابات ست جلسات خلال عام 2024.