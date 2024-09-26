النزاهة النيابية تفاتح الادعاء العام بشأن مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد

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فاتحت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس محافظة عمار القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات المحافظة.





الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة – موقعة من رئيس اللجنة - ورد للسومرية نيوز، فانه النزاهة النيابية فاتحت الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس محافظة عمار القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات المحافظة والتعسف بأنهاء عضوية عمار بسبب قيامه باستجواب رئيس المحافظة.الوثيقة ادناه:

