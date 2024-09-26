دولة القانون يصدر بيانا بشان حقيقة مخالفات رئيس مجلس محافظة بغداد

واكد الإعلامي لائتلاف القانون ان "البيان الذي صدر لا ينسجم مع توجهات ائتلاف القانون وحرصه على استقرار المحافظات وعدم تعريضها للاهتزاز والتعامل مع كل القضايا وفق السياقات القانونية وما تم اعتماده من الإطار التنسيقي حول وضع المحلية".وأضاف: "حرصنا هو العمل على حل الاشكالات بالحوار والحفاظ على استقرار المحافظات لتقوم بواجبها وهو خدمة مواطني المحافظة".وفي وقت سابق من اليوم، فاتحت لجنة النزاهة النيابية، الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس محافظة عمار القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات المحافظة.وبحسب وثيقة – موقعة من رئيس اللجنة - ورد للسومرية نيوز، فانه النزاهة النيابية فاتحت الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس محافظة عمار القيسي لمخالفته المتعمدة لحدود واجباته الوظيفية والتعدي على صلاحيات المحافظة والتعسف بأنهاء عضوية عمار الحمدانية بسبب قيامه باستجواب رئيس المحافظة.