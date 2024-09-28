السيد الحكيم ناعياً السيد نصر الله: نحن أمة تستمد عزمها من الحسين

وقال السيد في بيان، ورد لـ نيوز، انه "بقلوب يعتصرها الألم، وبمزيد من الرضا والتسليم لقضاء وقدره، ننعى إلى الإسلامي، والشعب اللبناني وجمهوره البطل ومقاومته الفذة، استشهاد عالم رباني من أعلام الحنيف، ومجاهد مخلص من أبطال ميادين وإعلاء الحق، ومثابراً مخلصاً أفنى عمره الشريف ملازما للجهاد في لبنان، ومناصراً لقضايا الحنيف والأمة الإسلامية، وعلى رأسها قضية الإسلام الأولى، القدس الشريف".وأضاف، "ننعى سليل الحسب الطاهر، سماحة السيد حسن (قدس سره الشريف)، الذي لبى نداء ربه، مضمخا بنجيع الشهادة، سائرا في درب أجداده الميامين من أنبياء وأئمة وأولياء صالحين، ليلتحق بركب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويختتم عمره المبارك الشريف بأعلى درجة اصطفاها سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه".وتابع: "إننا إذ نحتسب هذا الرجل الأبي المدافع عن مبدأ المبين شهيداً في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نؤكد للكيان الإسرائيلي، بأن هذه الأمة التي تستمد العزم من إمامها الشهيد (عليه السلام) أمة حية لاتموت ولايثنيها القتل " فالقتل لنا عادة وكرامتنا من الشّهادة "، معلنة استمرار طريق المقاومة حتى تحقيق إحدى الحُسنيين، أو الشهادة، فالمشروع في منهج المقاومين الذين نذروا أرواحهم ومهجهم دون أقوى وأهم، وأكبر من الشخوص والقادة، ويمثل استشهاد هذا الجليل، والمجاهد النبيل خسارة لاتعوض".واتم بالقول: "فيما نبتهل إلى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا وأسرته الكريمة ورفاق درب جهاده وعلمه ومحبيه الصبر والسلوان".