العزم يعزي باستشهاد السيد نصر الله: الأمة فقدت قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، انه "فقدت الأمة باستشهاد حسن نصر الله، قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً، نتيجة لضربة صهيونية إرهابية غادرة".وتابع: "وفي هذا الوقت الأليم وببالغ الحزن والأسى نتقدم بخالص العزاء إلى الامة والإسلامية والشعب اللبناني وأسرته الكريمة، داعين أن يتقبله ورفاقه في الشهداء ويمنح الجميع الصبر والسلوان".