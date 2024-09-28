الخارجية الامريكية توجه رسالة الى موظفي سفارتها وعائلاتهم في لبنان

وذكرت في بيان مقتضب، انه " نأمر بمغادرة بعض موظفي السفارة الأميركية وعائلاتهم من لبنان".وفي وقت سابق، اصدرت توجيهات من الأمريكية لسفاراتها في وسوريا برفع حالة التأهب تحسباً لأي استهداف.