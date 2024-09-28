الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا بعد استشهاد السيد نصر الله

وجاء في بيان بعد الاجتماع، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الطارئ السبت، في رئيس الوزراء، لمناقشة مجمل التطورات بعد استشهاد حسن نصر الله".

واعتبر الاطار التنسيقي "استشهاد سيد المقاومة الشهيد حسن بداية وحياة للأمة".

ولفت البيان الى أن "الاطار التنسيقي جدد التزامه بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في اغاثة اللبناني الشقيق وتقديم كل ما من شانه تخفيف المعاناة عنهم"، مؤكدا أن "الاطار التنسيقي شكر الجهود الحكومية الكبيرة في تذليل الصعاب امام النازحين من الشقيق".