السوداني يرجئ زيارته إلى المملكة المتحدة لهذا السبب

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نون النسوة
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بايدن يدعو لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-501594-638632128252212635.jpeg
السوداني يرجئ زيارته إلى المملكة المتحدة لهذا السبب
سياسة
2024-09-29 | 09:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,208 مشاهدة
قرر رئيس
مجلس
الوزراء
محمد
شياع السوداني إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة؛ نتيجة تطورات الأحداث الراهنة.
وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر رئيس
مجلس
الوزراء
محمد
شياع السوداني إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة مطلع شهر تشرين الأول القادم، إلى وقت لاحق".
وبين، أن ذلك "نتيجة تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
12:58 | 2024-09-17
قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها عطلة يوم الأحد
14:51 | 2024-09-10
مجلس الوزراء يقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية
13:11 | 2024-09-10
السومرية تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم
12:51 | 2024-09-03
مجلس
الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد
محليات
36.09%
17:19 | 2024-09-28
المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد
17:19 | 2024-09-28
هل استشهد السيد حسن نصر الله؟
دوليات
25.49%
04:26 | 2024-09-28
هل استشهد السيد حسن نصر الله؟
04:26 | 2024-09-28
رويترز: جثة نصر الله لا تظهر عليها آثار جروح وسبب الوفاة هو شدة الانفجار
دوليات
22.42%
07:10 | 2024-09-29
رويترز: جثة نصر الله لا تظهر عليها آثار جروح وسبب الوفاة هو شدة الانفجار
07:10 | 2024-09-29
يشمل المواطنين والموظفين والمتقاعدين.. قرض عقاري من الرافدين بـ150 مليون دينار
اقتصاد
16.01%
02:20 | 2024-09-28
يشمل المواطنين والموظفين والمتقاعدين.. قرض عقاري من الرافدين بـ150 مليون دينار
02:20 | 2024-09-28
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-29
Morning Live
الهجرة العكسية هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ - حلقة ١٢١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-29
Morning Live
الهجرة العكسية هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ - حلقة ١٢١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-29
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-29
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-29
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Fan News
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
Fan News
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
واتساب
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
واتساب
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-29
Morning Live
الهجرة العكسية هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ - حلقة ١٢١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-29
Morning Live
الهجرة العكسية هل يعود العراقيون إلى الوطن؟ - حلقة ١٢١ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-29
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-29
ناس وناس
حي المتنبي بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-29
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
عشرين
العراق على خارطة نتنياهو السوداء - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
رحال
الطريقة العلية القادرية الكسنزانية - الحلقة ١٦ | الموسم 5
14:30 | 2024-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٨أيلول الى ٤ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-28
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Biotic
العلاج النفسي، الحساسية الجلدية، وتغذية الحامل - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-27
Fan News
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
Fan News
مواكبة لأهم الأحداث الفنية - حلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-27
واتساب
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
واتساب
أزمة سكن 27-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-27
اخترنا لك
بعد قليل.. "من الأخير" على شاشة السومرية
14:10 | 2024-09-29
نشرة السومرية.. عراقيون يواصلون فعالياتهم المنددة باغتيال نصر الله وانتقادات للصمت الدولي على جرائم الكيان
12:11 | 2024-09-29
السوداني يؤكد للسفير اللبناني مواصلة تقديم المساعدات الضرورية والإنسانية
08:41 | 2024-09-29
ملفات رئيس البرلمان وأوضاع المنطقة على طاولة اجتماع بارزاني والسامرائي
06:57 | 2024-09-29
وزير العدل يشدد على ضرورة تطبيق الانظمة الالكترونية لإنجاز معاملات إدارة الموانع والسندات
06:46 | 2024-09-29
4 نتائج مهمة لتوقيت اعلان العراق انهاء التحالف الدولي
06:44 | 2024-09-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.