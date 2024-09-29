السوداني يرجئ زيارته إلى المملكة المتحدة لهذا السبب

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قرر رئيس الوزراء شياع السوداني إرجاء زيارته الرسمية المقررة إلى المملكة المتحدة مطلع شهر تشرين الأول القادم، إلى وقت لاحق".وبين، أن ذلك "نتيجة تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية".