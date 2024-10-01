الخزعلي: الضربات الصاروخية هزت الكيان الغاصب

اعتبر العام لحركة عصائب أهل قيس الخزعلي، الثلاثاء، أن الضربات الصاروخية الإيرانية هزت "الكيان الغاصب".

وقال الخزعلي في بيان، "نبارك للمقاومين والاحرار والشرفاء في العالم هذه الضربات الصاروخية التي انطلقت من ارض الجمهورية الاسلامية وهزت الكيان الغاصب".

وأضاف "اثبتت قدرات محور المقاومة على تحقيق على الاعداء والثأر لدماء شهدائنا الابرار".