مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني".وكان من المقرر ان يعقد النواب، اليوم الأربعاء، جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، والتي يؤمل لها أن تشهد التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات "مجلس قيادة الثوة المنحل" فضلاً عن التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، في حين أنهى المجلس، خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدت أمس الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح وتحسين البيئة المقدم من لجنة الصحة النيابية.