في "ليلة الخضراء".. الكشف عن عدد المتعقلين من النواب والمسؤولين بتهم الفساد

كشفت مصادر رفيعة، اليوم الأحد، عن اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.







وأضافت أن "العمليات أسفرت عن اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد". وقالت المصادر للوكالة الرسمية وتابعتها ، إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في والمحافظات".وأضافت أن "العمليات أسفرت عن اعتقال 47 متهما من نواب ومسؤولين بتهم فساد".