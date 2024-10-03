بمناسبة العيد الوطني.. فلسطين تثمن دور العراق الداعم لقضيتها

جاء ذلك في رسائل نقلها سفير دولة فلسطين لدى الرويضي من الرئيس الفلسطيني لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور جمال رشيد ولدولة رئيس الوزراء المهندس بمناسبة يوم الاستقلال.وجدد الرئيس الفلسطيني في رسائله إعرابه عن "الاعتزاز بالعلاقة التاريخية بين وفلسطين القائمة على الأخوة والتضامن بجميع الأصعدة والمواقف".حيث ثمن الرئيس "مواقف المشرفة والمتواصلة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة واثقين من مواصلة لدوره الفاعل لوقف إطلاق النار في وعودة النازحين الى مناطقهم وإعادة الإعمار واستلام دولة فلسطين ُحُكمها في قطاع كما في الضفة الغربية والقدس والذهاب إلى مؤتمر دولي يُفضي إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية بعاصمتها القدس ".من جانبه تقدم سعادة السفير الفلسطيني في أحمد الرويضي "بالثناء والتثمين بكل معاني الشُكر والتقدير للعراق الشقيق لمواقفه الداعمة لفلسطين سياسياً واقتصادياً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم ".وجاء تثمين السفير الرويضي تقديرا للموقف العروبي لدولة رئيس الوزراء المهندس بإلغاء كافة مظاهر الاحتفالات بعيد الاستقلال الوطني العراقي بسبب ما يتعرض له فلسطين ولبنان من عدوان. وتقديراً لجميع مواقف المُشرفة المتواصلة".وتمنى السفير الفلسطيني الرويضي باسم دولة فلسطين حكومةً وشعباً وقيادات، للعراق الشقيق ".الآمن والتقدم والإزدهار".وثمن السفير الرويضي "الدعم الإنساني المقدم من والذي تمثل بإرسال مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية ووقود الى ، إضافةً الى استقبال جرحى ومرضى من قطاع في المستشفيات العراقية".