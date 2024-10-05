بعد 33 عاماً.. أول سفير سويسري يلتقي رئيس وزراء عراقي

نيوز – محلي

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، سفير الاتحاد السويسري المقيم لدى العراق، دانيل هون، وهو أوّل سفير لبلاده بعد إعادة افتتاح السفارة السويسرية ببغداد.



واكد السوداني "أهمية تفعيل لجان العمل المشتركة، بما يسهم في المزيد من التعاون الثنائي المثمر". وبحسب مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس الوزراء رحب بإعادة افتتاح السفارة السويسرية بعد نحو 33 عاماً من غلقها"، معتبرا ان "ذلك خطوة مهمة ومرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين".واكد السوداني "أهمية تفعيل لجان العمل المشتركة، بما يسهم في المزيد من التعاون الثنائي المثمر".

وشهد اللقاء التأكيد على الرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات العراقية الأوروبية، خصوصاً في ظل ما يشهده من وضع أمني مستقر، ونهضة تنموية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم الحكومة بيئةَ العمل والاستثمار، وإيجاد الشراكات الاقتصادية البناءة.

من جانبه، أكد السفير هون أن "إعادة افتتاح سفارة بلاده في ستسهم في تعزيز العلاقات المتبادلة، وتساعد على تواجد الشركات السويسرية للعمل في والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة".

وتطرق اللقاء إلى العدوان الصهيوني المستمر على غزّة ولبنان، واستهدافه المدنيين العُزّل، ودور الاتحاد الأوروبي في وقف هذه المجزرة، وموقف المجتمع الدولي المطلوب للحدّ من توسعة الصراع في المنطقة، وما يشكله من مخاطر وتهديدات للأمن الإقليمي والدولي.