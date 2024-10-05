دعوات لابعاد العراق عن شبح الحرب: الدعم مستمر للفلسطينيين واللبنانيين

وبشكل عام، فإن موقف الحكومة العراقية يسير مع مبدأ "تجنيب وشعبه الخوض في الحرب الجارية" والتي تتوسع رقعتها بشكل تدريجي.بالمقابل، لم يتخلى عن اشقائه اللبنانيين والفلسطينيين، فهو الذي مد جسور التعاون وارفدهم بالمساعدات الغذائية والطبية والدوائية، وما يزال يفعل ذلك.إضافة ذلك، فتح ذراعيه لاستقبال النازحين، فقد استقبلت 5693 نازحا لبنانياً، إذ تم تهيئة كل الظروف لتناسب احتياجاتهم المختلفة.ويوم الماضي، أعلن العراق، دعم مبادرة وقف إطلاق النار في لبنان، محذرا من أن استمرار الحرب ستكون له عواقب خطيرة.هذا الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مشاركته في جلسة حوار تفاعلي لترويكا القمة العربية في نيويورك مع أعضاء مجلس الأمن الدولي.وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، إن حذر في كلمته من خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيراً إلى أن التصعيد الإسرائيلي "قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع إلى حربٍ غير قابلة للسيطرة، مما يهدد الاستقرار الأمني بشكل واسع في المنطقة" بحسب تعبيره.وحذر من أن استمرار الحرب في غزة ولبنان سيكون له عواقب خطيرة، وقد يؤدي إلى "خلق فوضى تدعم عودة الإرهاب وإعادة تشكيله وترتيب صفوفه".