السجن 7 سنوات بحق مسؤول كبير بتقاعد الانبار

وقال اعلام القضاء في ورد للسومرية نيوز، ان محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق معاون مدير تقاعد الانبار مدير قسم ضحايا الإرهاب عن جريمة اصدار هويات تقاعدية مزورة.وأوضح ان "المدان تلقى مبالغ مالية لقاء اصدار الهويات التقاعدية المزورة، إضافة إلى فتح قيود لمعاملات تقاعدية غير أصولية متوقفة بالاشتراك مع متهمين اخرين".وأضاف أن" الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة الثانية/ 1 منه".