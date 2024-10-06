القضاء ينفي صدور أحكام قضائية بحق وزير التخطيط محمد تميم

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ورد لـ نيوز، انه "اوضحت رئاسة محكمة استئناف الرصافة ان صورة قرار الحكم الغيابي المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مزورة وغير صحيحة".ادناه الصورة غير الصحيحة: