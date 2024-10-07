طلبة عراقيون في مأزق بتونس ويطالبون بطائرة عراقية عاجلة

وأورد الطلبة في رسالة عنونوها بـ"نداء عاجل لرئيس الوزراء" ووردت للسومرية نيوز، ان "طلبة الدكتوراه في تونس يناشدون رئيس الوزراء بإيجاد صورة حل وكلنا امل بحكومتنا الجليلة وبأسرع وقت ممكن لكوننا عالقين في مطار قرطاج الدولي في تونس ولا يمكننا العودة الى وطننا بسبب غلق جميع خطوط الطيران بالقدوم الى ارض الوطن".وأضافوا: "علماً اننا جميعاً من موظفي دوائر الدولة وملتزمون باجازات رسمية، وتقطعت بنا السبل بالعودة وسط ظروف صعبة، عطفكم الابوي لاجل ايجاد صيغة حل لنا بارسال طائرة تنقلنا الى بغداد باسرع وقت ممكن".ومع تطور الاحداث الأمنية في المنطقة، توقفت العديد من خطوط الطيران العالمية والعربية بالمجيء الى العراق او المرور في أجواء المنطقة.