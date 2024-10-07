بغداد ولندن تبحثان التعامل مع عراقيين مقيمين بصورة غير قانونية

وقالت وزارة الخارجية في بيان، "أجرى وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين.

وأكد الوزير البريطاني "عمق وقوة العلاقات بين بريطانيا والعراق"، معبراً عن ثقته بأن "هذه العلاقات ستستمر في التطور والتوسع".

وناقش الوزيران "عدة قضايا، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية ومسودة اتفاقية الشراكة بين البلدين، بالإضافة إلى مسألة التعامل مع بعض العراقيين المقيمين في بريطانيا بصورة غير قانونية".



وفي سياق آخر، تطرق الوزير البريطاني إلى "الوضع في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن حكومة بريطانيا "تبذل جهوداً كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان".



من جانبه، شدد حسين على "أهمية العمل لمنع توسع الحرب في المنطقة"، مشيراً إلى أن "استمرار تصاعد الحرب قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية وأمنية، مما يستدعي تحرك جميع الدول المؤثرة لوقف النزاع في لبنان وغزة".



وأكد الوزير البريطاني أن حكومته "تسعى جاهدة لتجنب توسيع رقعة الحرب وحماية العراق من تداعياتها"، مشيراً إلى أنه "في تواصل مستمر مع جميع الأطراف لخفض التوتر".