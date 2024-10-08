بهدف التعاون القضائي.. رئيس مجلس القضاء يصل موسكو

وبحسب بيان لمجلس القضاء، فإن "رئيس المجلس يزور روسيا الاتحادية بناء على الدعوة الموجهة من رئاسة المحكمة العليا لروسيا الاتحادية لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".وضم الوفد الزائر رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف (البصرة ـ القادسية) ومدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة.وكان في استقبال الوفد النائب الأول لرئيس المحكمة العليا الروسية يوري ايفانينكو ورئيس دائرة العلاقات الدولية ميخائيل باسكاكوف.