لجنة نيابية تباشر بإعداد تقريرها الثالث بشأن أداء الحكومة.. ماذا عن التقريرين الـ1 والـ2؟

وأوضح عضو اللجنة، محمد البلداوي، أن "اللجنة قررت تغيير ستراتيجيتها بعدم استضافة الوزراء كما كان في السابق، وذلك للتحقق بشكل أكثر دقة مما ورد في تقارير الأداء الحكومي". وأضاف: "هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من تنفيذ المشاريع الحكومية ومتابعة فعاليات الوزارات على أرض الواقع."أما بالنسبة للتقريرين الأول والثاني، فبيّن البلداوي، أن "اللجنة أكملت التقرير السنوي الموحد، بعد مناقشات مع الفريق الحكومي، وجرى دمج التقريرين في تقرير واحد شامل". وأشار إلى أن "هذا التقرير يعكس بشكل دقيق الإنجازات الحكومية على مدى السنة الماضية، كما أشار إلى الملاحظات المتعلقة بمواطن الخلل والضعف في الأداء الحكومي". وبيّن: "لقد أشرنا إلى ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، ووضعنا توصيات تهدف إلى تحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة."ومن المقرر أن يجري عرض التقرير على رئاسة البرلمان لقراءته، حيث ستجري مناقشته والتصويت على فقراته من قبل أعضاء مجلس النواب، ثم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها.وأكد البلداوي، أن "لكل وزارة منجزاتها التي تم تدوينها والإشارة إليها"، مشدداً على أن "التقرير يعكس رؤية متكاملة ومهنية لأداء الحكومة في السنة الماضية، وسيتم عرضه بشفافية كاملة أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه".