مساندة برلمانية للحكومة بشأن انسحاب التحالف الدولي وتوقع نيابي بالتزام واشنطن

وقال المسلماوي في حديث لـ نيوز، إن "جميع نواب البرلمان داعمين للحكومة العراقية لاستكمال التفاوض لانسحاب قوات التحالف الدولي من القواعد داخل العراق، باعتبار ان العراق لا يوجد فيه بالوقت الحالي تهديدات أمنية بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".وتوقع المسلماوي، أن "يلتزم الجانب الأمريكي بقرار العراق بمغادرة القوات الأجنبية كما التزم سابقا بقرار الانسحاب من العراق في عام 2011"، مشددا على "ضرورة تحوّل العلاقة من علاقة عسكرية أمنية الى علاقة اقتصادية تعاونية خدماتية داخل العراق".واعتبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاحد (29 أيلول 2024) انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق منجز كبير للحكومة الحالية.