لحظة اعتقال الناشط أحمد الوكاع في كركوك وباجلان يناشد القضاء للتدخل (فيديو)

نيوز – سياسة



نشر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوضح لحظة اعتقال الناشد المدني أحمد الوكاع على يد قوة تابعة لرئيس مجلس محافظة كركوك إبراهيم الحافظ، بحسب إدعاء باجلان الذي ناشد أيضا مجلس القضاء الأعلى بضرورة التدخل.



وقال باجلان في منشور له على منص أكس وتابعته نيوز، إن "ما يفعله اليوم الرفيق ابو عمر لم يفعله الرفيق ابو عروبه قبل 2003.. هذا المقطع ليس من الأفلام الأمريكية بل من واقع كركوك المرير بعد مصادرة الحكومة المحلية من قبل مجموعة أحزاب".



ورفع باجلان مقطع فيديو وعلق عليه، "لحظة الاعتداء على الناشط المدني احمد الوكاع في كركوك على يد محمد أبراهيم الحافظ رئيس مجلس محافظة كركوك وحمايته على طريق بغداد مقابل جامع الحاجة صبرية".