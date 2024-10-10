لحظة اعتقال الناشط أحمد الوكاع في كركوك وباجلان يناشد القضاء للتدخل (فيديو)

مايفعله اليوم الرفيق ابو عمر لم يفعله الرفيق ابو عروبه قبل 2003
هذا المقطع ليس من الأفلام الأمريكية بل من واقع كركوك المرير بعد مصادرة الحكومة المحلية من قبل مجموعة احزاب
لحظة الاعتداء على الناشط المدني احمد الوكاع في كركوك على يد محمد أبراهيم الحافظ رئيس مجلس محافظة كركوك… pic.twitter.com/g8fOToM1kI
— عماد باجلان (@emad_bajalan) October 10, 2024
مايفعله اليوم الرفيق ابو عمر لم يفعله الرفيق ابو عروبه قبل 2003
هذا المقطع ليس من الأفلام الأمريكية بل من واقع كركوك المرير بعد مصادرة الحكومة المحلية من قبل مجموعة احزاب
لحظة الاعتداء على الناشط المدني احمد الوكاع في كركوك على يد محمد أبراهيم الحافظ رئيس مجلس محافظة كركوك… pic.twitter.com/g8fOToM1kI