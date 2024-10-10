رئيس مجلس القضاء يزور محكمة موسكو ويطلع على طبيعة عملها

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ نيوز، انه "زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، رفقة الوفد المرافق له محكمة مدينة موسكو والتقى برئيسها ميخائيل بتيتسين".وأضاف: "اطلع رئيس المجلس على طبيعة عمل المحكمة ومرفقاتها".ويذكر ان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد وصل الثلاثاء الى موسكو على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، ويزور رئيس المجلس، روسيا الاتحادية بناء على الدعوة الموجهة من رئاسة المحكمة العليا لروسيا الاتحادية لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.