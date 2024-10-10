في جلسة لمنظمة المدن العربية.. أمين بغداد يؤكد دعم العراق للبنان وغزة

وجاء ذلك خلال مشاركة امين بغداد في جلسة عقدتها منظمة المدن العربية عبر تقنية الاتصال المرئي (zoom) لمؤازرة ودعم مدن لبنان بسبب الأحداث الصعبة التي تشهدها بمشاركة رئيس المنظمة وأعضائها محافظي وامناء ورؤساء بلديات المدن العربية .وقالت المديرية العامة للعلاقات والاعلام في امانة بغداد في بيان ورد لـ نيوز، ان "امين بغداد أكد خلال كلمة له خلال الجلسة ان " الحكومة العراقية كانت من أولى المبادرين لدعم وضع اخوتنا في لبنان وغزة لما تعرضوا له من اعتداءات جبانة من الكيان الصهيوني المحتل ".واضاف ان "الحكومة العراقية اولت دعم لبنان وغزة في ظرفها الراهن اهتماما كبيرا واصدرت عدة قرارات في مجلس الوزراء لتقديم المساعدات والدعم اللازم لهم ، وهناك مساعدات وصلت بالفعل لمدن لبنان الحبيبة ".ولفت البيان الى ان "امانة بغداد اليوم ومن خلال منظمة المدن العربية مستعدة لتوفير جميع المساعدات التي يحتاجها اخوتنا في لبنان"، مبيناً بان "الحكومة العراقية فتحت حسابات مصرفية لدعم اخوتنا في لبنان وغزة وجمع التبرعات وتحويلها لمساعدات تصل اليهم باقرب وقت ".واشار الى ان "امانة بغداد تدعم مقترح الامين العام في تنظيم لجنة تحدد الاحتياجات التي يحتاجها الاخوة في لبنان وستعمل امانة بغداد على توفير جزء منها إلى جانب دعم الحكومة العراقية لهذا الملف ".وأفاد البيان ان "العراق اليوم يستقبل العديد من العوائل النازحة من بيروت ، الذين اطلق عليهم رئيس مجلس الوزراء تسمية (ضيوف العراق) اكراماً لهم ، ونحن على اتم الاستعداد من خلال تواجدنا معكم في منظمة المدن العربية في تقديم يد العون لاخوتنا في لبنان وغزة ونسأل الله لهم جميعاً الامن والامان وكسر شوكة الاعتداءات الجائرة على مدننا العربية ".