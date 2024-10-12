وزير الخارجية الإيراني يحط رحاله في بغداد غداً الأحد

وقالت مصادر سياسية عراقية للسومرية نيوز، إن عراقجي سيتوجه غدا الى لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والتأكيد على عدم توسعة دائرة الحرب.ووفقا للمصادر، فإن وزير الخارجية الإيراني سيصل ظهر يوم غد الى وسيلتقي خلال زيارته التي ستستمر لساعات قليلة كلا من: نظيره فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء شياع السوداني.