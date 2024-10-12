غداً.. وزير النفط يعاود ممارسة عمله في الوزارة

أفاد مطلع، السبت، بأن وزير النفط عبد الغني يعاود ممارسة عمله في الوزارة يوم غد.

وقال في حديث لـ نيوز، إن "وزير النفط عبد الغني سيعاود ممارسة عمله في الوزارة يوم غد بعد الوعكة التي مر بها".

وتعرض لشؤون الطاقة وزير النفط عبد الغني، في شهر أيلول الماضي، اثناء زيارته الى الولايات المتحدة، الى وعكة صحية دخل على اثرها الى المستشفى.