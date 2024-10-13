الدفاع والخارجية تطلقان دعوة للمواطنين مقابل "مكافأة مالية"

وقالت الوزارتان في بيان، تلقته نيوز، بعنوان "نداء إنساني"، انه "تدعو وزارتا والخارجية العراقية، الإخوة المواطنين في داخل وخارجه من تتوفر لديهم معلومات عن دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جرّاء حرب الخليج الثانية 1991، للإدلاء بها من خلال على الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه، وسيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات مُجدية".مديرية حقوق الإنسان في وزارة (07901945476)البريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان (Hmr.dir@ucidn.iraq-mod.org)وزارة العراقية (07901935622)(07901935623)(07704425086)السفارة الكويتية في عبر الرقم (07802604124)القنصلية الكويتية في أربيل عبر الرقم (07511745555)القنصلية الكويتية في البصرة عبر الرقم (07828000066)الرقم المجاني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في (800222222)