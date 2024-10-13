زيارة سريعة وإعلان موقف مشترك.. بغداد تستقبل عراقجي اليوم

وسيلتقي عراقجي خلال الزيارة نظيره فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء شياع السوداني فقط، وذلك ضمن حراك مكثف في المنطقة للتوصل الى حلول وقف اطلاق النار في لبنان وغزة أو عدم توسيع الحرب في المنطقة على الأقل.وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فأن هدف زيارة عراقجي إلى هو بحث الجهود المبذولة لمنع اتساع نطاق الحرب والدفع باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، فيما سيكون لكل من إيران والعراق موقف مشترك بشأن الحرب ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين، خاصة في غزة ولبنان، كما سيحاول إبعاد المنطقة عن المغامرات الصهيونية من خلال إحلال السلام".وتأتي الزيارة ضمن سلسلة رحلات قام بها عراقجي في المنطقة شملت لقاء مسؤولين من السعودية وقطر ولبنان حول انهاء الحرب، ورغم أن هذه الرحلة ستكون قصيرة، إلا أنها ستكون ذات أهمية خاصة في مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات، بحسب مصادر تحدثت لوسائل اعلام إيرانية.وتقول المعلومات ان اتصالات عديدة اجراها السوداني مع قادة دول المنطقة والعالم، وتشمل دعوات إجراء مفاوضات مع زعماء فرنسا ومصر والأردن وقطر ورئيس لبنان بهدف وقف الحرب في غزة ولبنان.وبحسب المعلومات المتداولة في وسائل الاعلام الإيرانية، فأن عراقجي من المؤمل ان يزور مصر قريبا أيضا ضمن الحراك الإقليمي المكثف لايقاف الحرب.