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تخص التقاعد والضمان الاجتماعي.. اللّجنة العليا للتحوّل الرقمي تتخذ عدداً من القرارات
سياسة
2024-10-13 | 08:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,262 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
اتخذت اللّجنة العليا للتحوّل الرقمي في العراق، اليوم الاحد، عدداً من القرارات بينها تخص دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس
الوزراء ذكر في
بيان
ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوريّ للّجنة العليا للتحوّل الرقمي في العراق، لافتا الى انه خلال الاجتماع، وجرى مراجعة تنفيذ القرارات والتوجيهات السابقة، ومتابعة الإجراءات العملية الخاصة بالتحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام، وتطوير البنى التحتية، بما يساعد على تسريع هذه الانتقالة الرقمية المهمة التي ستسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس
مجلس
الوزراء، اهتمام الحكومة بعملية التحول الرقمي الشامل الذي بات يشكل ضرورة في العراق، وقد تبنت الخطة التنموية الخمسية هذه العملية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الواقع الشبابي للمجتمع
العراقي
للانطلاق نحو التنفيذ السريع لهذا التحول، كما شدد على أهمية التخطيط المدروس في هذا المجال؛ وذلك لأهميته في تحقيق التنمية.
ونظرت اللجنة العليا للتحول الرقمي في عدد من الملفات المطروحة، وأقرت التقرير الفني الخاص بالتوجهات الاستراتيجية لتوفير متطلبات التحول الرقمي، التي تتضمن المنهجية والمبادئ العامة لانطلاق هذه العملية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول المشابهة لوضع العراق، وكذلك الرؤية المطلوب اعتمادها لتحقيق هذا التحول، على أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن الفكرة الأولى لانطلاق عملية التحول الرقمي من حيث الخدمة والأمن السيبراني، بحسب البيان.
كما أقرت اللجنة خطوات التحول الرقمي في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك ناقشت الخطوات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في دائرة تسجيل الشركات بوزارة التجارة.
ووافقت اللجنة على استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ بهدف تحسين المؤشرات المعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأقرت قيام هيأة الإعلام والاتصالات والبنك المركزي
العراقي
بالتفاوض مع الشركات الدولية الرقمية، وفقا للبيان.
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