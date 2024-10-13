وذكر لمكتب السوداني، ورد لـ نيوز، ان "رئيس الوزراء استقبل رئيس بعثة يونامي الجديد في والممثل للأمم المتحدة الحسان، حيث جرت مناقشة طبيعة العلاقة بين والمنظمة الدولية، خصوصاً بعد إصدار القرار ذي الرقم (2732) بإنهاء مهمة البعثة في العراق، الذي جاء في ضوء الرسائل التي بعثها رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدولي، والتي جرى خلالها التأكيد على مضيّ الحكومة في تعزيز الاستقرار واستكمال البناء والاستقرار الأمني، حيث ثمن الجهود التي قدمتها البعثة طوال السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "العلاقة ستستمرّ مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية".وعبر رئيس الوزراء، خلال اللقاء، عن "إدانته واستنكاره العدوان الصهيوني الذي استهدف قوات يونيفيل في لبنان، وأدى إلى إصابة عدد من العاملين فيها"، مؤكداً أنّ "هذا الاعتداء يثبت تجاوز الكيان الصهيوني كل الخطوط، وخرقه القوانين والأنظمة الدولية".وأشار إلى "ضرورة التحرك الدولي في ظلّ الدعوات المهمة لحظر توريد السلاح إلى الكيان، من أجل إنهاء الحرب المدمرة التي تشنها القوات الصهيونية على لبنان وغزة".