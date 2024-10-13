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تحذير عراقي بشأن الحرب
سياسة
2024-10-13 | 10:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,977 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسي
اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،
العراق
يبذل كل ما في وسعه لوقف إطلاق النار بشأن غزة ولبنان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس
الوزراء في
بيان
ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "رئيس
مجلس
الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، حيث جرى البحث في مجمل العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية".
وأوضح رئيس
مجلس
الوزراء، خلال اللقاء، أن "الأولويات التي تعمل عليها الحكومة الحالية، في ما يتعلق بأوضاع المنطقة، تتمثل في وقف العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، ومنع الكيان الغاصب من توسعة ساحة الصراع، إضافة إلى إسناد كلّ الجهود المبذولة في هذا المسار، وتأمين وصول موادّ الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزّة، وفي لبنان الشقيق".
وذكر ان "العراق يبذل كل ما في وسعه لوقف إطلاق النار، بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء الدوليين، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية سبق أن حذّرت مراراً من مخططات الكيان نحو توسعة الحرب، وهو ما اتضح جلياً لجميع الأصدقاء وصار هدفاً عدوانياً مكشوفاً أمام المجتمع الدولي".
وأشار السوداني إلى أن "جهود
العراق
الساعية إلى منع انتشار الصراع تصبّ بالنهاية في صالح الأمن الوطني
العراقي
وأمن المنطقة كلها، وحفظ استقرار شعوبها".
من جانبه، أعرب عراقجي عن تقديره للمواقف العراقية في تهدئة الأوضاع، فضلاً عمّا جرى تأمينه من مواد إغاثية للمنكوبين في غزّة ولبنان، مؤكداً أن "زيارته تأتي من أجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الأوضاع، وأن بلاده تتفق مع المساعي العراقية لمنع اتساع الحرب".
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