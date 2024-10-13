السوداني يؤكد أهمية محاربة الترويج للظواهر والأفكار الهدامة

وقال السوداني في بيان، "استقبل رئيس الوزراء شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد".ولفت البيان الى أن السوداني "اطلع على سير عمل وإجراءاتها في دعم جهود الحكومة وخططها التي تهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي للمواطنين، وإسناد تنفيذ البرامج الحكومية الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين في إطار التحديات التي تواجهها".وأكد "أهمية تعزيز دور في تنظيم البثّ وعمل وسائل الإعلام، وكذلك دعم جهودها في تعزيز الخطاب الإعلامي الوطني، ومحاربة الترويج للظواهر والأفكار الهدامة التي تهدد تماسك مجتمعنا".