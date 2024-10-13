عفو خاص عن محكومين في كردستان العراق

اصدر رئيس اقليم نيجيرفان بارزاني، الأحد، عفوا خاصا عن عدد من المحكومين.

وذكر لرئاسة اقليم كردستان، أنه، "بحسب الفقرة 6 من المادة 10 في قانون رئاسة اقليم الرقم 1 لسنة 2005 المعدل، أصدر رئيس اقليم نيجيرفان بارزاني اليوم الاحد مرسوما برقم ( 336) يقضي بالعفو على عدد من المحكومين في إصلاحيات اقليم في إطار عملية للعفو ستكون متواصلة".

الى ذلك، اصدر بارزاني مرسوما يقضي باستحداث قضاء طق طق.



وقال المتحدث الرئاسة في بيان، إنه "بعد اقتراح استحداث قضاء طق طق من قبل رئاسة الوزراء وجه الى رئاسة اقليم واصدر رئيس اقليم مرسوما باستحداث هذا القضاء".